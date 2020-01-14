記憶體封測廠力成（6239）今日召開法說會，2019年第四季自結合併營收創193.08億元新高、毛利率21.6％、營益率15.9％雙創近11季高點。歸屬母公司稅後淨利亦創20.84億元新高，季增30.3％、年增達53.1％，每股盈餘2.68元。

累計力成2019年自結合併營收665.25億元，年減2.2％，仍創歷史次高。但因上半年營運偏弱，毛利率19.1％、營益率13.1％雙創近5年低點。歸屬母公司稅後淨利58.4億元，年減6.3％，為近3年低點，每股盈餘7.52元，低於前年8.02元，但整體表現仍優於預期。

觀察力成去年第四季業務，占67％的封裝營收季增8.9％、年增13.8％；占23％的測試營收季增7.4％、年增10.4％；占10％的系統級封裝及模組（SiP/Module）營收季增13.8％、年增52.6％。

以應用種類觀察，力成去年第四季占41％的Flash營收季增14.5％、年增29.4％；占25％的邏輯營收季減1.1％、年增11.1％；占24％的DRAM營收季增7.3％、年減6.6％；占10％的系統級封裝及模組營收季增20.9％、年增達52.6％。

就全年業務狀況，力成封裝、測試、系統級封裝及模組占比分別為66％、24％、10％，營收分別為年減4.1％、年減8.5％、年增36.9％。

以應用種類觀察，力成去年Flash、邏輯、DRAM、系統級封裝及模組分占38％、27％、25％、10％，營收分別年增5.8％、年減2.6％、年減19.6％、年增34.3％。

(時報資訊)