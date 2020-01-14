《韓股》韓股收漲0.43％，創9個月新高 16:142020/01/14 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於美中兩國即將簽署第一階段貿易協議的樂觀情緒，周二南韓KOSPI指數收漲0.43%，為2238.88點，連漲第4天，並創下2019年4月17日來新高。在美中即將於周三簽署首階段貿易協議前，美國宣布中國從其匯率操縱國名單上剔除。外資連續第8個交易日買超韓股，今日買超2629億韓元。散戶買超1324億韓元，機構投資人賣超4262億韓元。韓元跌0.01%，報1,156.1兌一美元。 (時報資訊) #新高 #階段 也許您會感興趣 推薦閱讀 中小企放款暴衝 拚五年新高 04:092020/01/10 財經要聞 中壽去年海賺近136億 衝新高 04:092020/01/10 金融．稅務 聯電、世界上月營收 同期新高 04:102020/01/10 證券．權證 營收資訊站－聖暉上季年增17.87％ 同期新高 04:102020/01/10 證券．權證 營收資訊站－中鋼構12月18.95億 去年單月新高 04:102020/01/10 證券．權證 熱門股－京城 量能增溫波段新高 04:102020/01/10 證券．權證 時碩去年合併營收 飆史上新高 09:422020/01/10 財經 第二階段經貿談判能否上路？中美專家質疑 11:042020/01/10 兩岸 《觀光股》柏文上季、去年營收登新高，今年成長動能轉強 11:082020/01/10 財經 製鞋三雄 去年業績齊締新猷 04:092020/01/11 證券．權證 財經熱門新聞 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 台積電投資大、賺得多 外媒憂樂極生悲 - 財經 怕陸美撕破臉！ 台積電防斷供貨華為找來遊說大將 - 財經 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 科技股遭瘋搶！華爾街警告美股有危險 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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