受惠於美中兩國即將簽署第一階段貿易協議的樂觀情緒，周二南韓KOSPI指數收漲0.43%，為2238.88點，連漲第4天，並創下2019年4月17日來新高。在美中即將於周三簽署首階段貿易協議前，美國宣布中國從其匯率操縱國名單上剔除。外資連續第8個交易日買超韓股，今日買超2629億韓元。散戶買超1324億韓元，機構投資人賣超4262億韓元。韓元跌0.01%，報1,156.1兌一美元。

(時報資訊)