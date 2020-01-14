行政院今（14）日召開「食品安全聯合稽查專案小組第40次會議」，檢視2019年雞蛋產品聯合稽查專案查核成果，並研商2020年食安相關稽查專案與跨部會聯合稽查項目。會中決議將雞蛋產品及兼售食品添加物的化工原料業者，列為今年稽查重點。

食安辦表示，去年「雞蛋產品聯合稽查專案計畫」於7～11月分3階段執行，調查國內雞蛋的市售端、洗選業者、液蛋製造廠及來源蛋雞畜牧場等產品供應鏈，針對其蛋品的生產流向紀錄、蛋品溯源管理及場所相關作業規範等項目查核。

食安辦指出，去年合計調查連鎖賣場通路洗選蛋品共168品項，分別來自55家洗選場所及149家來源畜牧場。中央結合地方政府聯合稽查55家業者，包括20家洗選業者、15家畜牧場及20家液蛋製造業者。

食安辦表示，在去年查核洗選場所時，發現3件來源畜牧場登記缺失，已依畜牧法裁處在案。另有1件畜牧場非驗證產品使用驗證標章，已依農產品生產及驗證管理法規定裁處，並終止驗證。上述稽查不合格者的液蛋製造業者，皆已限期改善、並經複查合格。

此外，15場畜牧場雞蛋及其蛋雞飼料的動物用藥檢驗結果均未檢出。抽驗8件液蛋產品，其中1件殺菌液蛋檢出沙門氏桿菌與規定不符，已裁處在案。食安辦表示，藉著盤點雞蛋產品聯合稽查成果及食安管理缺口，將有助未來精進食安管理政策推動。

食安辦指出，透過跨部會及中央地方協力合作，分別以溯源及追蹤管理產品產業鏈，持續推動各法規完善度，可強化從農場到餐桌的食品安全管理體系，落實「食安五環」，以維護民眾食品安全，提升消費者對台灣食安環境的信心。

(時報資訊)