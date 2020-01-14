農曆年將近，街口支付率先公布今年的紅包玩法，將整合先前捲土中重來的Jello即時通訊App，無論是幸運抽獎紅包，或是單純發紅包給朋友等兩大類紅包，通通得在Jello進行。去年，街口就已經透過整合Jello要進行紅包活動，但因為個資議題、貼圖等風波，遭到抵制後來活動只能悄然取消，今年能否順利推行、又能吸引多少用戶加入Jello，將是觀察重點。

當前，在街口支付App以及Jello App，都公佈了今年農曆年的紅包玩法，以Jello App連結街口帳戶（街口錢包）是參加的最基本條件。紅包活動共有兩次，分別是「幸運數字紅包」，以及「發紅包賺現金」，前者是參加就有機會領到紅包，後者則是發紅包同時可以賺紅包，玩法多元。

街口「幸運數字紅包」活動

活動分兩期間，1/17 0:00-1/20 12:00，可至Jello App中從聊天室列表上方的「幸運數字紅包大放送」banner點入，即可選擇幸運數字。1-9號紅包為均分方式(均分的紅包總額未公布），同組紅包內的所有人均分紅包對應金額。選擇10號紅包的話，則是僅會從中抽出一位幸運兒，獨得100萬。每一個人可在活動中選擇一個幸運號碼群組加入。1/21-1/24(除夕）期間，則是加碼4600萬，但是具體活動尚未公開，得依街口App內公告為準。

街口「發紅包賺現金」活動

除了幸運數字紅包活動外，主動在Jello發紅包給好友，也可獲得隨機紅包獎勵。活動時間分為兩段，為1/24（除夕）18:00-1/26（初二）23:59，以及2/3 08:00-2/6 23:59。期間內發紅包給好友，好友都會獲得一個隨機紅包，紅包金額由雙方均分，最高有機會獲得新台幣100萬的大紅包。

根據街口公布資訊，今年度紅包活動需要在發送後12小時領取，若沒有在時間內領取，或者是領取後未在12天內在Jello連結街口帳戶，紅包金額會全數收回（此部分應是指幸運數字紅包）。而若要主動發紅包給好友，Jello必須要連結街口帳戶，並且儲值在街口帳戶中的金額才可以作為發紅包的基金。

當前，關於今年度的街口x Jello紅包玩法，僅公佈了部分細節，包含幸運數字紅包均分總金額，還有加碼幸運數字紅包等，都未公布完整活動方式。使用者可以從Jello以及街口App中追蹤官方最新公布的活動內容。

(中時電子報)