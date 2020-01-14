提升國際觀光，盼更穆斯林來台灣北海岸，也能嚐到美味清真料理、舒適「祈禱空間」。北觀處為提升穆斯林友善環境服務，推動穆斯林旅遊，所屬三芝、白沙灣、野柳及和平島四遊客中心一舉榮獲「穆斯林友善環境認證」通過，並1月14日假白沙灣遊客中心舉行授證儀式暨交流茶會，由中國回教協會秘書長馬超彥頒發穆斯林友善環境認證證書予北觀處，及野柳遊客中心、和平島遊客中心、白沙灣遊客中心、三芝遊客中心等四處遊客中心代表受證。

白沙灣遊客中心-祈禱室。（圖取自北觀處官網）

全球超過18億的穆斯林人口，佔全球總人口數四分之一強，去年萬事達卡-新月評等2019年全球穆斯林旅遊指數MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2019(GMTI 2019)，台灣被列為非伊斯蘭合作組織旅遊目的地第三名，市場潛能無可限量。

穆斯林-和平島公園。（圖取自北觀處官網）

北觀處108年度積極申請轄內四遊客中心穆斯林友善環境認證，經認證機構中國回教協會書面審查及實地勘查，已於年底正式通過認證，為中國回教協會首度認證的遊客中心。該四處遊客中心均提供舒適「祈禱空間」、方便的淨下設施等服務；野柳遊客中心祈禱室外更提供小淨設施，讓穆斯林遊客於禮拜前能方便清洗手腳；和平島遊客中心更將於2月14日進駐來來超商(OK mart)的清真販賣機，便利入園的穆斯林遊客。

此外，距離三芝遊客中心不遠位於淺水灣的瑪莎拉餐廳，為北海岸首間清真認證餐廳，穆斯林主廚烹調美味異國料理，咖哩是招牌，牛、雞、羊、海鮮亦可搭配綠醬、腰果醬、乾燒等多種口味。

大合照。（圖取自北觀處官網）

此外，北觀處亦於107年首創國家風景區印製中、英、馬來文及印尼文的穆斯林遊客專屬摺頁，置於各遊客中心及借問站便利穆斯林旅客能夠一目了然北海岸旅遊資訊，本次遊客中心獲「穆斯林友善環境認證」，拚帶動更多穆斯林遊客來到北海岸觀光旅遊。

(中時電子報)