台中市杜姓女車主日前將小客車停路邊，發現愛車被「刮花」於是報警，警方調閱路口監視器過濾，原來是1輛貨車右側支撐鐵桿沒收，經過杜女轎車時，貨車鐵桿瞬間如1把利刃、神準的暗器般，刮花車子並劃破輪胎，還原事情真相，貨車駕駛涉嫌肇逃處以罰緩。

杜姓女車主向警方指稱，她的車輛左側被尖銳物品劃了1道長長的痕跡，左前輪胎遭刺破，趕緊向警方報案，警方獲報後調閱監視器，發現孔姓男子駕駛貨車，疑似擦撞杜姓車主的自小客車後離去，警方以車追人。

孔姓駕駛向警方說，當時駕駛貨車行經事故地點，不知道自己有撞到車，因此沒有報案，警方發現孔男行經事故地點，貨車右側的支撐鐵桿沒收起來，經過杜姓車主的車子，該鐵桿瞬間刮開杜女車子左側板金、劃破其輪胎。

台中市警3分局交通分隊長蔡興邦說，貨車司機疏忽未將貨車2旁支撐桿收起，導致擦撞杜姓車主車輛，事故後沒依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置，處以1千元至3千元以下罰鍰；逃逸者，吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

(中時 )