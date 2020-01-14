「開運」內衣始祖台灣奧黛莉「EASY SHOP」，每逢農曆年前推出一系列開運內衣成為熱銷人氣重點。今年開春，EASY SHOP一口氣推出超過百餘款色開運內衣，限定款於1／10至2／2快閃開運5折搶市！台灣奧黛莉表示，過年期間，紅色系列開運內衣人氣超旺，買氣明顯看增三成，擠進前三大銷售最旺的內衣顏色。

「開運」內衣為台灣奧黛莉EASY SHOP的獨家註冊商標迄今已達24年之久，今年以獨創的洗腦歌「心花開 好運來」開運神曲，持續倡導「開心即開運」的自主開運精神，並透過廣告影片號召各行各業各年齡層的素人一起大跳開運舞。EASY SHOP主張「內衣」是最能開啟女性開心與自信的能量，具有強力的「開運」效果，期待從ㄧ件內衣就能導引女性放開心，從一個微小的舉動開始，引發一連串正面的開運能量並進而將開心、歡樂的正面能量，渲染給週遭的朋友。

台灣奧黛莉表示，EASY SHOP不僅全新推出各種機能款式開運內衣，集結百餘款色的人氣內衣，過年期間實體門市與官網同步打造獨家正宗開運內衣專區，活動期間1／10-2／2更推出全店單筆消費滿3,000元現折300元；全店單筆消費滿4,500元就送EASY SHOP小橘娃娃旅行收納組，送完為止；此外，即日起加入會員即送200元購物金，當月生日會員再加碼送200元生日禮金。

EASY SHOP「開運內衣」系列今年主打四大機能，包含紓壓必備「無鋼圈款」，使用輕柔澎軟三片式立體剪裁罩杯，輕量包覆服貼胸型，附澎軟可拆式襯墊，可自由使用調整胸型。

至於「低V側包款」，低V設計脅邊加高，拉提包覆曲線，不空杯完全包覆副乳，二段式鋼圈帶與軟鋼圈設計，穿著舒適服貼胸型；「側包拉提款」使用人氣暢銷熱賣微雕塑版型，打造前後兼顧美型內衣，利用側邊向上延伸，無彈拉提設計，側包副乳內推顯瘦，加寬身片採280D彈性萊卡紗材質，搭配雙塑條，包覆多餘贅肉穩定不位移。

「拉提低V款」無鋼圈搭配顯瘦側包片，同時擁有舒適與美型，利用超澎軟Q彈下厚一體成型罩杯，讓瞬間罩杯升級，穿著服貼身型減壓好舒適，無痕輕薄平面蕾絲，時尚好穿搭。

(工商 )