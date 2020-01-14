農曆春節將至，搶攻圍爐加菜商機，全聯福利中心今（14）宣布，即日起推出「貼體包」魚肉、海鮮等，指定品項最低77折起，如「挪威鮭魚菲力」、「鯛魚火鍋片」、「精選總匯海鮮」、「金鯧」、「白鯧」等選擇，讓消費者不再擔心會沾手，同時更加保鮮食材風味。

另，全聯也推薦可鎖住新鮮的「急凍鮮物」系列，今年共網羅超過50款特色商品，如日本生干貝、元氣桂丁雞湯煲、好欣豬梅花薄切肉片、美國牛梅花火鍋片等高CP值推薦商品，期間限定最低86折起；在「PX Go！全聯線上購」購買更划算，還可分批取貨，過年圍爐加菜就到全聯備貨。

全聯表示，為解決消費者購買生鮮魚肉，容易有解凍後血水滲出、食材氧化色澤不佳、效期短易增加報廢品浪費食材的問題，全聯自2019年起積極推廣魚肉界的名模「貼體包」商品，擁有高保鮮、不滲血水、方便好攜及減少剩食的四大特點。

全聯指出，貼體包就像是鮮魚、精肉的第二層皮膚，經溫和加熱後薄膜即會緊貼在產品上形成真空貼體包裝，優點是可完全貼覆密封，有效改善食材滲出血水與保鮮膜易破的問題，相較傳統包裝更易於攜帶，且氧氣阻隔性高，食材不易變色，鮮度大幅提升，也能讓賞味期限拉長，食材不易腐敗，亦可減少門市報廢品，有效減少剩食的問題。

全聯表示，鑑於民眾對食安、新鮮度更加重視，對貼體包裝商品的接受度逐漸提升，據統計，全聯2019年共推出10項貼體包商品，整年銷售金額達1.77億元，其中，又以「挪威鮭魚菲力」銷售金額奪冠，一年賣出近7,000萬元；「鮮鯖魚切片」採自冰冷純淨海域的挪威，油脂均勻分佈，銷售數量第一，一年可賣出45萬盒。

黑馬商品則是「台灣鯛背肉」，開賣不到6個月業績已達3,000萬元，預計今年可成長30％。另外，冬季為吃鍋旺季，全聯去年12月特別開發「鯛魚火鍋魚片」，已分切好片狀，加上無刺處理，是懶人必備的火鍋聖品之一。

迎接即將到來的春節圍爐商機，全聯強調，象徵年年有餘、事業昌隆的搶手魚貨，今年整體市價飆漲，到全聯購買價格透明又划算，還有指定商品限時優惠，如挪威鮭魚菲力優惠77折，還有即將於1/16推出包裝時尚喜氣的「金鯧」（紅杉魚），限時特價不用200元；1/18開賣「白鯧」，限時特價300元有找，限量6,000盒。

不只鮮魚，全聯表示，現在也在451間門市販售澳洲安格司牛肉貼體包，嚴選肉質鮮嫩的澳洲穀飼安格司牛並以創新的貼體設備進行包裝，從牧場到包裝一條龍作業，從生產包裝直送全聯門市只要5天，每週新鮮空運來台，目前前3名熱銷商品依序為口感軟嫩的菲力、帶有軟筋的沙朗、口感紮實但不柴的紐約客，預計2020年將陸續在600間門市供應，業績上看7,000萬元。

此外，全聯急凍鮮物系列2019年賣出超過2.8億元的好成績，相較2018年成長超過90％，今年更上看4.2億元。全聯指出，急凍鮮物運用急速冷凍的處理方式，先將原料進行加工分切後，隨即進行快速凍結，亦能長時間保持最佳鮮度，目前有超過50款的商品選擇。 全聯並指出，消費者也可於「PX Go！全聯線上購」購買，優惠更划算，還可分批取貨，例如日本生干貝3盒原價834元，特價739元；期間限定商品半殼鮑魚3盒原價597，特價549元；元氣桂丁雞湯煲3盒原價687元，特價585元。

(工商 )