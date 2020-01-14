鴻海創辦人郭台銘去年12月初訪美不久後，鴻海富士康就因新廠投資問題與威斯康辛州政府隔空交火。而川普近期將於威州造勢，美媒認為若川普想在總統大選中拿下當地選票，可能就得親自出馬催促鴻海落實投資。

川普3年前曾大肆宣傳將在威州建立大規模的高科技廠，藉此實現「買美國貨」的競選承諾，而當時鴻海原先提案要在威州蒙特普萊森村（Mount Pleasant）打造一座規模龐大的面板製造廠，預期帶來1萬3000個工作機會，時任州長華克（Scott Walker）和共和黨議員當時深受提案吸引，並核准高達30億美元獎勵計畫，當時川普還盛讚這份合約象徵美國製造業經濟復甦，甚至直呼這座預想中的工廠簡直是「世界第8大奇景」。

不過，華克競選連任失利，導致鴻海在威州失去了最有價值的夥伴，決定縮小面板廠規模，從10.5代面板廠降級成6代面板廠，改製造供手機和其他裝置使用、較小的薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）螢幕，而非合約一開始說好的較大螢幕，遭現任民主黨籍州長艾佛斯（Tony Evers）和其他民主黨人士批評，威州政府一度揚言，在修改合約之前，鴻海都不符合租稅減免資格；不過艾佛斯也釋出善意，表示若鴻海若願意與政府重親談判，仍可能享有原本優惠。

美國「全國公共電台」（NPR）報導，當鴻海表態建廠投資不如先前承諾之際，「說好的1萬3千工作機會未見下落」，川普就應該讓這家公司「盡快轉頭」。報導認為，雖然建廠仍在進行中，但規模仍非鴻海先前承諾的，當地民眾對於投資進展不順的失望情緒可能會衝擊到川普選情，並指出「如果川普想再讓威州支持他，就真的要稍微踩點油門，再去與鴻海談談吧」。

(中時電子報)