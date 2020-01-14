基隆港於14日正式啟用全台唯一的國際級郵輪自動報到機，只要5個步驟、20秒鐘的時間，就能完成報到。（吳康瑋攝）

基隆港於14日正式啟用全台唯一的國際級郵輪自動報到機，只要5個步驟、20秒鐘的時間，就能完成報到。（吳康瑋攝）

基隆港於14日正式啟用全台唯一的國際級郵輪自動報到機，只要5個步驟、20秒鐘的時間，就能完成報到。（吳康瑋攝）

新春連假下周將來臨，基隆港於14日正式啟用全台唯一的國際級郵輪自動報到機，只要5個步驟、20秒鐘的時間，就能完成報到，並且未來將整合所有資訊，推出「人臉辨識功能」，以後出國甚至可以免護照，只要刷完臉就可以爬爬走，基隆市長林右昌上午出席啟用典禮指出，市府積極推動港周邊的建設，希望與郵輪業者攜手，將基隆港郵輪產業打造成為國家的意象及品牌。

林右昌表示，目前基隆港東西岸旅客大樓正在進行整改建，在自動化通關系統啟用後，把報到時間大幅縮減95％，實際減少旅客排隊等待的時間，更將西岸每小時通關人次由800人次提升至3000人次、東岸從1300人次提升至3000人次，對提升基隆港郵輪產業競爭力非常有益。他強調，郵輪旅客去年已突破109萬人次，市府更在周邊進行多項工程，包括城際轉運站、中正公園的地標豎梯等，更攜手港務公司努力把基隆港營造成東北亞地區重要的郵輪母港，相關產業鏈也都逐漸在鏈結，期盼未來可以將基隆港打造成東北亞地區重要的郵輪母港。

林右昌更笑著說到，「最懂台灣人的郵輪」美譽的麗星郵輪，郵輪上也開辦了年貨大街，並以台灣過年必吃、必買、必玩三大主軸，搭配異國過年小吃推出六大主題區，無論是買年貨、寫春聯等一應俱全，還能體驗各國新年文化，他希望藉機會與雲頂郵輪集團合做，讓基隆各地的好吃名產，可以在郵輪上擺設，並推廣到全世界，讓基隆在國際上發光發熱。

(中時 )