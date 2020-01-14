國定古蹟嘉義城隍廟14日特別邀請5位在台外國學生，讓阿兜仔扮演五路財神爺，感受台灣傳統年味。（呂妍庭攝）

國定古蹟嘉義城隍廟14日特別邀請5位在台外國學生，讓阿兜仔扮演五路財神爺，感受台灣傳統年味。（呂妍庭攝）

農曆金鼠年即將來臨，國定古蹟嘉義城隍廟特別推出新年小物「愛你愛你咬錢鼠」吊飾，寓意「咬錢鼠」能為民眾帶來好財運。（呂妍庭攝）

國定古蹟嘉義城隍廟14日特別邀請外國學生裝扮財神爺，與火焰舞團一同登台，呈現截然不同的年節演出。（呂妍庭攝）

迎接2020金鼠年到來，國定古蹟嘉義城隍廟特別推出新年小物「愛你愛你咬錢鼠」吊飾，因吊飾搖一搖可發出聲響，寓意一搖「一咬」就能招財，目前廟方已規畫農曆過年初3、初4發送限量吊飾與民眾結緣，讓吊飾變錢母，替民眾招來好財運。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，鼠是12生肖之首，今年歲次庚子 金鼠年特別設計「咬錢鼠」，相傳民間若遇見錢鼠，就是招財象徵，有帶來財源運勢等意涵，而此次的招財吊飾錢母，設計理念外形以太極兩儀曲線做為主體，正面圖像結合「錢鼠招財」，背面圖像結合「福祿滿載」，象徵新鼠年好事發生「人氣旺、工作旺、財運旺」，一年都有好兆頭。

今年廟方按往例在春節農曆初3、初4，國曆1月27、28日早上9點起在廟埕免費發送「咬錢鼠」吊飾各2000個，因新年小物特別搶手，每年都會吸引大批人潮，已成嘉義城隍廟年節盛事之一，所以今年廟方加碼，前50位民眾會加贈凱基銀特別為嘉義城隍廟精心製作限量款金鼠年錢母，歡迎民眾一起來拿錢母、沾財氣，還特別提醒民眾記得把吊飾拿到城隍廟五路財神殿過香爐，許願心想事成。

今14日上午，廟方邀請嘉義火焰舞團孫嘉蓉團長帶領來自巴西、美國、比利時、墨西哥5位外籍學生扮演五路財神爺，搭配幼兒園可愛寶貝小錢鼠熱場，傳統結合創新，呈現台灣傳統年節全新的視覺響宴。

(中時 )