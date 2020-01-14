2020大選落幕，台東縣區域立委由民進黨籍劉櫂豪以41493票擊敗國民黨籍張志明的32737票，順利連任立委，張志明為現任台東縣副縣長，但即將借調期滿，是否續留台東，動向備受關注，張志明14接受中時記者採訪，親自證實將「深耕台東不離開！」

張志明出身教育界，擁有豐富學經歷，他表示，18年前就在台東縣擔任教育局長，對台東擁有深厚情感，這次代表國民黨角逐台東縣區域立委，雖然不敵對手劉櫂豪，但台東早已是他第2個故鄉，會持續深耕。

雖然未勝選，但張志明表示，他起步較晚，倉促投入立委選舉，還拿到41.88％的票，代表仍有許多鄉親認同他的理念，每位鄉親的支持他都會銘記在心，每張認同選票都會化作支持他繼續前進的力量。

張志明說，人家說台東的土很黏，但他覺得人情味更黏，18年前他為了夢想來到台東，認識許多在地鄉親，坐在朋友屋簷下聊天，望著山海美景暢談夢想，就是期盼台東更好，這次雖然無法前進國會來幫鄉親服務，但他相信只要團結一致這塊土地依舊美麗。

另外張志明也強調，祝福劉櫂豪順利連任，期待他會將這4年任期做好做滿，就如同他的競選口號般「下個4年台東讓台東更好」，千萬不要再次「落跑」去選縣長。

(中時 )