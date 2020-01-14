金鼠喜臨門 昇恆昌禮盒熱賣 16:282020/01/14 中時 李金生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 迎接鼠年來到，昇恆昌「鼠年瓷罐禮盒」、「發生好鼠撲滿」及「鼠年曙光興旺禮盒」3款限量商品熱賣中。（李金生攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 昇恆昌「鼠年瓷罐禮盒」以親子雙鼠為設計主軸，蘊藏多子多孫、富貴榮華之意。（李金生攝） 昇恆昌「發生好鼠撲滿」寓意好事一整年，鼠也鼠不完。（李金生攝） 迎接鼠年來到，昇恆昌「鼠年瓷罐禮盒」、「發生好鼠撲滿」及「鼠年曙光興旺禮盒」3款限量商品熱賣中，吸引消費大眾相揪開心採購，希望注入台灣職人工藝，收藏級的生肖伴手禮為自己和親友帶來好運，好事整年鼠也鼠不完。 這3款應景年節禮盒，不只出國旅客在機場可以買到，民眾也可以至昇恆昌台北市區內湖旗艦店，「免護照、免出國行程」隨時可購買，更可以透過「昇恆昌免稅購物網」、「禮‧伴手網」線上直接訂購。 (中時 ) #昇恆昌 #鼠年 #昇恆昌 #生肖禮盒 #旗艦店 #免稅購物網 也許您會感興趣 推薦閱讀 年節贈禮 昇恆昌限量禮盒開賣啦 04:092020/01/10 兩岸新聞 華銀鼠年發財金 專「鼠」好運送客戶 23:062020/01/10 財經 鼠年 翻轉大運奇門祕法 04:092020/01/11 企業經營 高端限量 喜氣迎新鼠年表 添吉祥 招財幸運物 04:102020/01/11 時尚消費 鼠年爆災難 命理師揭過年一招擋煞 19:552020/01/12 生活 幸運珠寶 鼠年行大運 10:252020/01/13 生活 漢聲「大過鼠年」特展 蘇州誠品登場 11:262020/01/13 兩岸 總統府公布鼠年福袋 小英署名寫新年希望 13:202020/01/13 政治 春節不打烊 林務局森林遊樂區鼠年活動報乎你知 14:352020/01/13 生活 台灣燈會發放鼠年小提燈 新郎、新娘造型可愛 14:522020/01/13 財經 生活熱門新聞 好市多299限量夯貨又秒殺！網喊：超愛這款 - 生活 早上這樣喝豆漿 中醫師：營養全浪費了 - 生活 「一聲悶雷把我驚醒！」李富城驚呼：不祥之兆 - 生活 全聯必買「過年神肉」曝光 網：吃過就回不去 - 生活 打冬雷是天有異相？氣象局解答了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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