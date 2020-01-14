昇恆昌「鼠年瓷罐禮盒」以親子雙鼠為設計主軸，蘊藏多子多孫、富貴榮華之意。（李金生攝）

昇恆昌「發生好鼠撲滿」寓意好事一整年，鼠也鼠不完。（李金生攝）

迎接鼠年來到，昇恆昌「鼠年瓷罐禮盒」、「發生好鼠撲滿」及「鼠年曙光興旺禮盒」3款限量商品熱賣中，吸引消費大眾相揪開心採購，希望注入台灣職人工藝，收藏級的生肖伴手禮為自己和親友帶來好運，好事整年鼠也鼠不完。

這3款應景年節禮盒，不只出國旅客在機場可以買到，民眾也可以至昇恆昌台北市區內湖旗艦店，「免護照、免出國行程」隨時可購買，更可以透過「昇恆昌免稅購物網」、「禮‧伴手網」線上直接訂購。

(中時 )