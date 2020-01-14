「一諾千金，誠信至上！」自詡有扶龍命格的民進黨北市議員王世堅，去年2月20日下賭注，若蔡英文總統2020順利連任，他絕對跳海慶祝，自11日後，網友發起「尋找世堅」，而王世堅14日終於公開露面，承諾會履行諾言，並請大家讓他有選擇何時慶祝的空間。

去年2月間，蔡總統民調低迷，國民黨高雄市長韓國瑜選總統的民調甚高，但堅貞的王世堅偏不信邪，打賭稱若菜總統連任，他絕對會選一個風和日麗，海象又好的時候跳海慶祝，且他的姿勢會更加優美，態度會更從容，還說道「過去打賭都是自虐，但懲罰自己都特別靈驗！」豈料如今果真實現。

王世堅說，小英總統順利連任，他當然會履行去年的承諾跳海慶祝，但台灣這時最需要的就是團結，大家不要在國民黨支持者的傷口上撒鹽，他不會選擇在此時敲鑼打鼓慶祝，本次總統大選，他不敢自稱是先知，但請大家讓他有選擇何時慶祝的空間。

「讓我們一起用愛與包容，壯大我們的國家！」王世堅說，他再次感謝偉大的台灣人民，讓台灣大贏，也用選票告訴世界，台灣就是台灣人的台灣，2020台灣贏了。

(中時 )