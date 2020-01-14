2020年東京奧運棒球項目中華隊選訓委員今（14）日舉行選訓會議，會中決議中職富邦悍將隊總教練洪一中續任中華隊總教練，體育署、中職將會連袂拜會富邦球團與洪一中，積極促成洪總出來承擔責任。

與會的中職秘書長馮勝賢表示，今天選訓會議重要的議題是總教練人選，不過，選訓會議一開始是報告世棒12強賽的成果，後來委員有決議由洪總繼續帶領中華隊，所以要極力挽留洪總。

因此，中職將會積極遊說洪總承擔責任，馮勝賢說，明天上午他將要拜訪洪總當面說清楚細節，並且報告6搶1資格賽的現況、各選訓委員希望他承擔責任的想法。

由於6搶1資格賽要在3月1日提出大名單、比賽前10天確定24人名單，所以今天選訓委員做出總教練人選決議之後，中職、體育署將會拜會球團，再與洪總談一談，把程序弄清楚，洪總在乎不要影響球隊。

體育署長高俊雄指出，這幾天將會親自拜會蔡領隊，而目前洪一中總教練已經看到體育署、中職的努力與成果，與之前世棒12強賽相較，現在棒協與中職的合作更明確，他要趕緊做好確認，落實人事案。

(中時 )