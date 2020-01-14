安永（EY）財顧成立20年，回顧過去並展望未來新氣象，喬遷新辦公室開創新藍圖。

安永財顧於今（14）日舉辦成立20週年暨喬遷誌慶茶會，邀請到安永大中華區首席合夥人吳港平、安永亞太區金融交易併購服務主管合夥人趙曉京出席，與安永聯合會計師事務所所長傅文芳、安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬共同剪綵並舉杯歡慶。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，「安永推動《NextWave》全球策略積極成為以客戶為中心的全球專業服務機構，其四大策略之一，是以客戶為中心，透過專業及最新科技協助找出解決方案。安永財顧在台灣自2000年成立以來，即秉持以專業、創新為己任，致力協助台灣企業與國際產業巨擘接軌、促進產業間的策略合作與結盟，結合安永全球遍布超過1萬3千名併購交易諮詢專業人員及國際網絡資源，運用累積20年殷實之交易經驗，因應客戶的策略目標，提供客製化的併購交易諮詢服務。」

安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬表示，「安永財顧在成立之初為10多人團隊，現已成長數倍並持續擴充團隊。回顧20年過程，有許多客戶信任安永財顧，並陪伴成長成為最好朋友；一路走來安永財顧也參與許多台灣重大併購案件，包含國內整併以及協助台商企業走出去，執行全球五大洲之跨境投資併購交易；此外安永財顧也協助外資企業包括跨國企業以及私募基金進行台灣投資。面對未來全球局勢多變，安永財顧更結合安永全球創新資源導入新服務解決方案，全力協助客戶解決因應併購交易相關之複雜工作內容。」

安永財顧不斷成長茁壯，在2019年新增三位執行副總，包括負責評價和商業模型服務執行副總楊小慧、負責財務顧問諮詢服務執行副總劉安凱以及負責精算諮詢服務執行副總王沛，並持續擴編財務顧問諮詢服務與精算諮詢服務之專業人才。

為持續開拓業務與提升服務品質與專業，安永財顧搬遷拓展，並於成立屆滿20周年之2020年展開新的頁章，未來將承繼現有根基，以更加精益的專業服務與嶄新的辦公空間，繼續陪伴客戶，成為客戶在開拓事業、成長與創新路上的專業夥伴，一同建設一個更美好的商業世界。

(工商 )