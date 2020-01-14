苗栗天使兒童村長李文斌14日頒發勤學獎助學金，表揚學童。（何冠嫻攝）

今年度共計96位學生獲頒天使勤學獎助學金。（何冠嫻攝）

苗栗天使兒童村頒贈獎學金 嘉惠學子

苗栗天使兒童村關懷苗栗地區少年兒童教育，每年頒贈天使勤學獎助學金，14日苗栗天使兒童村會長徐國裕、苗栗縣議會副議長李文斌與苗栗縣政府秘書長陳斌山，頒獎表揚勤學孩童。

徐國裕來自苗栗，為資深航海家，他為回饋桑梓、嘉惠鄉親學子，同享溫馨快樂童年生活與教育理念，2002年成立「苗栗天使兒童村」，並於2009年開始拋磚引玉，捐款挹注天使兒童勤學獎助學金，幫助清寒學生。

其中天使兒童村的村務工作由汶水、南河、溪州、僑文及景山等偏鄉小學協助，擔任現任兒童村長的李文斌，則規畫每年度勤學獎助學金頒獎及偏鄉學校戶外教育參訪活動。今年天使勤學獎助學金邁入第11屆，頒獎典禮於14日登場，頒贈獎狀及1500元的獎助學金，表揚勤學孩童。

苗栗天使兒童村獎助學金辦理迄今11年，受獎人數逾千人，今年度獎助學金受獎人數共96位學生，徐國裕、苗栗縣紙藝協會理事長吳萬隆，以及李文斌的阿斌哥大愛協會等捐款贊助，持續鼓勵縣內品學兼優、樂於助人的勤學孩童，苗栗天使兒童村並盼能幫助更多勤學樂學的苗栗學子。

(中時 )