旺宏電子(2337)將於年後舉行法人說明會，預計2月18日舉辦2019年第四季法說會，公布上季財報及本季展望。外資13日轉買超旺宏逾8000張，旺宏今股價最高達39.65元，仍在波段高檔水準。

記憶體廠法說會由南亞科上周打頭陣，其他記憶體廠則會在農曆年後再召開法說會。旺宏去年第四季營收比前一季下滑，但本季記憶體市況預期不淡，加上去年第一季是相對低檔，旺宏本季可望隨著產業不看淡，業績將淡季不淡、也比去年同期成長。

旺宏2019年第四季營收95.8億元，比前一季高峰減少19.53%；去年下半年業績回到成長趨勢，2019年全年營收為349.95億元，較2018年高峰減少5.3%。

旺宏於上季法說會時，預計因大客戶任天堂出貨在去年第三季，公司預估去年第四季業績將走滑，產品價格則可望走穩。展望2020年，旺宏在NAND Flash產出持續增加，加上NOR Flash可望受惠5G發展，整體產品價格有機會看漲，且需求看增，有利於今年業績表現。

(時報資訊)