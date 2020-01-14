自去年以來印度政府推出多項政策提振經濟，如貨幣政策以降息、整併注資銀行改善體質，並協助企業貸款問題；財政方面以調降企業稅、帶動營建住房銷售，提高信用擔保等，近來印度製造業與服務業指數雙雙連續上升，保德信投信認為，去年印度連續降息與財政政策，在滯後因素發酵後，現在政策效果逐漸顯現，加上近來印度央行扭轉操作，帶動長債買氣，有利債市整體表現。

保德信印度機會債券基金經理人張世東指出，自2018年3月以來，因影子銀行萎縮和融資限制，使得印度投資成長率逐年下滑，然而去年印度政府一口氣五次降息，同時整併銀行與債券扭轉操作下，逐漸改善印度融資問題，根據統計，印度資本支自去年12月開始，在連續兩季急劇下降之後，第四季的投資成長率已出現改善，扣除飛機採購後，季增率高達30%，其主要貢獻來自於鋼鐵和住房業，目前印度投資支出已看見顯著成長。

去年12月市場原先預期印度政府將可能降息15-40bps，然而印度央行未降息超乎市場意外，印度央行行長Das表示，主要係印度通膨增加故先停頓步調觀察狀況，此外，去年降息1.35%效果尚未傳遞到銀行貸款，目前銀行實際貸款利率僅下滑35-40bps，降息效果需要時間傳遞。因此，近來印度央行連續三周進行債券扭轉操作，每周各買進一千億盧比十年期債券，並且賣出等量的1年內到期短期債券，壓低長天期利率，希望能刺激企業與個人借貸，帶動經濟成長。張世東表示，印度央行此舉將使利率曲線趨平，帶動長債買氣，並可傳遞先前降息的貨幣政策效果，有利印度債市整體表現。

印度去年第三季GDP為4.5%，低於前季的5.0%，主要係受到固定資本投資成長緩慢，依靠政府支出支撐，9月的企業減稅利多及貨幣寬鬆政策仍需時間反映在落後指標GDP上。目前製造業、服務業PMI雙雙反彈、固定資產投資出現增長，加上銀行放貸與企業發債已有回升，張世東認為2019年3Q將是印度GDP築底低點，未來幾季將加速成長。短期內地緣政治風險再起，印度債券具有投資等級評價，高評等債券較能抵禦市場風險之衝擊，料市場資金將會往較高評等印度債市流入，依然看好印度債市表現。

(時報資訊)