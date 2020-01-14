去年台灣電動機車快速成長，2020年電動機車補助新制上路，2007年6月30日前生產的一至四行程老舊燃油機車皆於汰舊換新行列，預估將有500萬名機車族受惠。

Gogoro資深行銷總監陳彥揚表示，2019年是台灣電動機車產業發展非常關鍵的一年，今年電動車已經底定是世界潮流。今年電動機車補助新制將聚焦於大量汰換馬路上老舊燃油機車，預期2020年將會湧現大量換車潮。

根據交通部及環保署數據綜合顯示，平均一台老舊燃油機車所排放的PM2.5懸浮微粒是一台電動機車的7倍，若500萬輛老舊燃油機車汰換為電動機車，將可減少2,150萬mg/km PM 2.5懸浮微粒排放。對比七期燃油機車，電動機車平均可減少約6.4倍的排放量。Gogoro於年初趁勢推出Gogoro VIVA Lite，簡約設計以及低門檻的入手價格，瞄準換車族。

Gogoro VIVA在2019年9月發表，根據數據統計，Gogoro VIVA銷售中超過30%是淘汰舊二行程機車的「換購族」，為了讓大眾入手門檻更輕鬆，Gogoro在2020年初始推出全新Gogoro VIVA Lite優格白，訴求是目前符合環保署補助政策中最低價的車款。

(時報資訊)