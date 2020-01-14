廣受大小朋友歡迎的「張正傑親子音樂會～弦樂嘉年華」將於2月22日晚間在新竹市文化局演藝廳熱鬧登場，此次張正傑邀集國內一流好手要讓各種弦樂器與鋼琴各顯神通譜出悠揚的樂章。

文化局副局長李欣耀表示，市府向來致力於推動各項親子友善建設，如最近重新開幕的新竹市立動物園即廣受各地觀眾的好評與讚譽，市府希望透過硬體改造與軟體活動結合，讓生活在新竹市的親子族群不需舟車勞頓就能享受與台北一樣優質的藝文活動。

張正傑表示，音樂是撫慰心靈的最佳良方，除了Do Re Mi外，還有不同的樣貌與組合，古典音樂不應是舞台上生硬遙不可及的樂曲，應該結合日常生活，讓孩子對於音樂有更多的聯想和創意組合。

過去他從「聽大提琴說故事」到「大提琴找新娘」、「料理東西軍」、「弦樂管樂大PK」、「摃丸PK義大利PIZZA」，再到去年的「牛肉麵PK義大利麵」，每年均發揮創意訂定不同主題，透過最親民的話題，輕鬆帶領孩子們進入古典音樂殿堂。

文化局指出，今年的音樂會《弦樂嘉年華》，由張正傑邀集國內一流好手包括小提琴家林天吉與梁茜雯、中提琴家徐曉虹與鋼琴家廖皎含等，要讓各種弦樂器各顯神通譜出悠揚的樂章，而張正傑則以小孩的視角，搭配一貫幽默趣味的解說，讓一般人覺得生硬的古典音樂，變得趣味而生動。

此次弦樂嘉年華為採售票入場，購票請洽兩廳院售票系統。節目洽詢：弦外之音團02-27812306陳小姐。

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