國人熱愛旅遊，交通工具簡直橫跨天上飛的、海上遊的。農曆新年即將到來，這次想要來點不一樣的嗎？那就撇棄汽車和飛機，從香港出發搭乘「世界夢號」，在海上渡過農曆新年，大啖澎湃年夜飯及欣賞精采又豐富的新春活動吧！

根據財政部關務署統計，自2013年起，國人搭乘郵輪出國旅遊的人數明顯成長，而在2017年搭乘郵輪進出人次更首度突破100萬人，台灣郵輪旅客人數躍居亞洲第二！旅遊的目的之一就是讓身心靈達到放鬆的階段，近年搭乘郵輪之所以很夯，就是因為四周被大海包圍，一望無際的深藍色大海有著讓人沉澱心靈的魔力，除此之外，郵輪上的公共設施、餐點及住宿也讓人很滿意。

年菜包羅萬象 與摯愛在海上迎鼠年

「世界夢號」在2020年1月17日至2月13日的星夢餐廳推出海上團圓宴迎接鼠年，邀請旅客與摯愛的家人在海上來一頓溫馨的年夜飯，餐點包含潮州滷水鴨拼盤、蟲草花竹笙螺頭燉烏雞湯、五柳菠蘿桂花魚、菜肉餃子、盆菜、地魚雙菇炒食蔬、薑茶彩虹湯丸及時令水果盤。

「世界夢號」為新年活動推出澎湃年菜。(圖/星夢郵輪提供)

而在大年初一也能吃到源源不絕的新年美食，像是傳統年菜的乳豬、椒鹽大生蝦、白切三黃雞及異國美味料理，包含壽司、青胡椒汁烤牛排等，都能在郵輪上的免費餐廳享用到；但若想要吃到名廚料理的高級餐點，像是海馬日本料理、佛跳牆、龍蝦等，也能在船上自由穿梭移駕到其他餐廳。

迎春活動豐富有趣 財神現身同樂

這次在「世界夢號」的喜迎金鼠賀新春特別企劃中，安排了豐富又精彩的新年活動，像是除夕夜在海上與貴賓一同倒數迎接鼠年，或是欣賞充滿歡樂的舞龍舞獅表演，還能夠親眼看到財神爺以及精彩的新年攤位，更有新春派對及遊戲節目讓旅客感受滿滿的新年氣氛，在郵輪上渡過最歡樂、喜氣的農曆新年。

郵輪上還能欣賞歡樂的舞龍舞獅表演。(圖/星夢郵輪提供)

「世界夢號」是亞洲最大郵輪集團「雲頂郵輪」旗下豪華郵輪品牌「星夢郵輪」旗下的3大郵輪船隊之一，「星夢郵輪」創立於2016年底，是專為亞洲市場打造的豪華郵輪品牌，推出以歐式管家、高科技娛樂等優質的服務與設備。「世界夢號」從香港出發，可容納3400位旅客，排水量高達15萬1300噸，甲板有18層樓高、內含1686間客房，其中就有超過7成擁有獨立陽台。

翱翔在大海中，又能盡情玩樂船上設施、吃美食，這樣的放鬆方式是許多人嚮往的，隨著郵輪的種類及加開次數越來越多，不少國人改以搭乘郵輪來改變自己的出國方式，這次就相約家人一起在海上過年，你可選擇三天兩夜香港出發海上巡遊或是遠一點安排六天五夜的越南、菲律賓之旅，包準讓你和家人擁有難忘的春節回憶！

★即日起到Dream Cruise粉絲團按讚及在此活動留言內分享家庭照，就有機會免費帶全家人一起海上航行，活動只到2020年1月19日止，快來參加吧！

(中時電子報)