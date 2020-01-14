美國財政部發布匯率報告，指大陸不應列匯率操縱國，人民幣應聲上衝，加上台股續上攻，外資匯入方向不變，激勵新台幣升升不息，站穩2字頭應成常態，終場收在29.942元1美元，續創逾一年半新高，升值6.6分，台北外匯經紀公司成交量放大至11.39億美元。

外匯交易員指出，中美貿易第一階段協議即將簽署，且美國財政部最新發布的匯率報告，指大陸不應列匯率操縱國，助長市場樂觀氣氛，人民幣展開上攻，新台幣也跟著延續升勢不變，盤中一舉升破29.9元，來到29.85元，但由於進口商及散戶，還是趁機進場撿便宜買匯，使得升幅趨於收斂。

外匯交易員認為，短線暫時看不到可能有新的利空變數出現，風險性資產顯現增溫，股匯市在新年展開一波行情可期，且待中美簽署第一階段貿易協議後，期能透露第二階段談判的最新指引，若還是一樣偏正向，將激勵新一波熱錢來襲，新台幣2字頭也必成為常態。

(工商 )