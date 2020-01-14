大陸青海省省會西寧，在13日發生馬路突發坍塌，一輛公車不幸落入其中，公車上乘客多數受困。坑洞隨後發生氣體爆炸。當救援人員搜救時，已尋到6名罹難者遺體，還有10人失蹤，另有16人受傷。

在吊離公車後，仍有失蹤者在坑中，需要大型機具繼續挖掘搜救。(圖/中新網)

路口攝影機完整呈現整個災難的發生過程，事件發生在1月13日下午5時36分，青海省西寧市城中區南大街長城醫院門前發生路面坍塌，當時一輛公車正準備停靠路邊，乘客也準備上下車，此時路面突然塌陷，公車車頭栽到坑洞裡，驚甫定的路人原本想挽救車上受困乘客，但是路面進一步崩潰，幾名路人也跌落洞中，隨後坑內出現氣體爆炸，可能是坍塌砸破原本的瓦斯管線造成。

#China A bus fell into a suddenly developed sinkhole when passengers were boarding the bus at the bus stop.



Explosions and fire are visible from the sinkhole.



This happened in Xining, Qinghai Province; some sources suggest 13 were injured and 2 are still missing. pic.twitter.com/ieB1TdnfvX — W. B. Yeats (@WBYeats1865) 2020年1月13日

當地市政府趕緊動員大型機具，包括挖掘機、起重吊機，以及1000多員救援人員，到了凌晨一時，終於將受困公車給吊出坑洞，但洞內還有許多失蹤者。目前已造成10人失聯，16人受傷，多數傷者已在醫院接受治療。

目前搜救工作正在進行，也在調查路面坍塌的原因。

(中時電子報)