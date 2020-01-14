大陸青海省省會西寧，在13日發生馬路突發坍塌，一輛公車不幸落入其中，公車上乘客多數受困。坑洞隨後發生氣體爆炸。當救援人員搜救時，已尋到6名罹難者遺體，還有10人失蹤，另有16人受傷。
路口攝影機完整呈現整個災難的發生過程，事件發生在1月13日下午5時36分，青海省西寧市城中區南大街長城醫院門前發生路面坍塌，當時一輛公車正準備停靠路邊，乘客也準備上下車，此時路面突然塌陷，公車車頭栽到坑洞裡，驚甫定的路人原本想挽救車上受困乘客，但是路面進一步崩潰，幾名路人也跌落洞中，隨後坑內出現氣體爆炸，可能是坍塌砸破原本的瓦斯管線造成。
當地市政府趕緊動員大型機具，包括挖掘機、起重吊機，以及1000多員救援人員，到了凌晨一時，終於將受困公車給吊出坑洞，但洞內還有許多失蹤者。目前已造成10人失聯，16人受傷，多數傷者已在醫院接受治療。
目前搜救工作正在進行，也在調查路面坍塌的原因。
文章來源：6 killed in China after massive EXPLODING sinkhole swallows bus as passengers board (PHOTOS & VIDEO)
(中時電子報)
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