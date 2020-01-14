新春將至，民眾忙著採買年貨、搶購福袋，超過200萬用戶的LINE Pay Money(原「LINE Pay 一卡通帳戶」，後同)攜手便利商店7-ELEVEN，邀用戶抽紅包、賺點數！2020年1月15日至29日活動期間，祭出15萬份開運紅包，用戶於7-ELEVEN使用LINE Pay Money單筆消費滿100元．即可抽LINE POINTS點數紅包，驚喜開獎，包包有禮由8點起，另有168點、588點等，最大獎高達888點，讓用戶點數「鼠」不完！

此外，活動期間用LINE Pay Money連結指定銀行帳戶開啟自動儲值並消費，還有機會獲得銀行加碼的紅包，參與活動銀行包含中華郵政、永豐銀行、土地銀行、高雄銀行、台北富邦銀行及聯邦銀行等6家，各別推出首次連結帳戶消費送50元紅包，以及不限通路消費滿額送88元紅包等活動，用戶於各大通路消費達指定門檻皆可參與，不管是領取儲值金紅包，或抽LINE POINTS點數，都可於新年期間試手氣、添好運，民眾千萬別錯過囉！各項活動設有回饋上限，且優惠期間各有不同，活動說明請依「LINE Pay主頁活動訊息頁面」最新公告為準。

根據一卡通公布資訊，自1/15-1/29止，今年的LINE Pay Money紅包活動包含：

1.在7-ELEVEN使用LINE Pay Money付款，單筆消費滿100元可抽獎，最高獎為888點LINE POINTS紅包。每LINE Pay帳號於活動期間限得8個紅包，每LINE Pay帳號累計最高限得LINE POINTS點數999點。活動期間限量15萬個紅包，贈完即止。

2.LINE Pay Money「首次」連結中華郵政帳戶並消費任一筆送50元儲值金紅包。不適用生活繳費及乘車碼，每人限回饋一次，限前1,990名。

3.LINE Pay Money連結永豐銀行帳戶累計消費或繳費滿588元送88元儲值金紅包。活動期間自連結永豐銀行帳戶之累計儲值金額須達588元以上，每人限回饋一次，限前7,000名。

4.LINE Pay Money連結土地銀行帳戶付款任六筆或累計消費滿688元送88元儲值金紅包。需開啟自動儲值功能與自動儲值交易差額功能，不適用生活繳費及乘車碼。活動期間自連結土地銀行帳戶之累計儲值金額須達688元以上，每人限回饋一次，限前1,100名。

5.LINE Pay Money連結高雄銀行帳戶累計消費滿688元送88元儲值金紅包。不適用生活繳費及乘車碼。活動期間自連結高雄銀行帳戶之累計儲值金額須達688元以上，每人限回饋一次，限前2,300名。

6.LINE Pay Money「首次」連結台北富邦銀行帳戶並付款任一筆滿100元送50元儲值金紅包。需開啟自動儲值功能與自動儲值交易差額功能，不適用生活繳費及乘車碼，每人限回饋一次，限前2,000名。

7.LINE Pay Money連結聯邦銀行帳戶並單筆消費滿百最高抽LINE POINTS 800點大紅包。需開啟自動儲值功能與自動儲值交易差額功能，不適用生活繳費及乘車碼。活動結束後將抽出50名幸運兒獲贈LINE POINTS點數800點及200名幸運兒獲贈LINE POINTS點數100點。

(中時電子報)