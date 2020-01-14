台灣2020大選民進黨大勝後，外界曾憂心是否大陸對台政策將有重大轉變。據大陸官方新華社報導，延續先前各地推出的惠台措施方向，大選後由天津市領先發布對台優惠政策46條，顯示大陸在台灣大選後，政策基調沒有重大改變。

大陸官方《新華社》報導，天津市召開新聞發布會對外公布了《關於進一步促進津台經濟文化交流合作的具體措施》（簡稱「46條措施」），這是基於大陸官方制訂的《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（簡稱「26條措施」）在天津施行的具體舉措，也是天津市2018年推出的《關於進一步深化津台經濟社會文化交流合作的若干措施》的延伸和拓展。

報導說，「46條措施」緊扣當前經濟社會熱點，進一步回應了台胞台企關切，含金量更高、受惠面更廣，為台胞台企更好融入天津的高質量發展、高科技創新和高品質生活創造了條件。

而「46條措施」前30條為台灣企業提供同等待遇，涉及科研、金融、重大技術裝備及產業創新中心建設、5G研發、園林廢棄項目處理、航空、文化、體育、農業、醫療等內容。後16條是為台灣同胞提供同等待遇，涉及交通、教育、就醫、文藝、求職、就業創業、住房、技能培訓、職稱評審、體育賽事等內容。

報導表示，此項新的措施重發揮天津的資源優勢，為台胞台企率先分享大陸和天津的發展機遇創造了有利條件，特別是在農業產業、自貿區投資、海關通關等領域。並充分考慮到台胞台企的特殊情況和普遍關切，在推行台胞習慣的輸入法、申請公租住房、銀行卡辦理、搖號購車等方面提出務實舉措。

(中時電子報)