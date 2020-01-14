《港股》恆指收跌0.24％，特斯拉概念股逆勢大漲 16:482020/01/14 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 周二香港股市在站上29000點大關後觸發獲利了結賣壓，終場恆生指數收跌0.24%，為28885.14點。國企股(H股)跌0.36%，為11355.37點。蘋果概念股走低，瑞聲科技跌4%，領跌藍籌股。受油價回落影響，石油股下跌。特斯拉股價漲破500美元，相關概念股走高，五龍電動車大漲19.27%，贛鋒鋰業漲7.85%，耐世特漲3.13%。 (時報資訊) #特斯拉 #電動車 #概念股 也許您會感興趣 推薦閱讀 缺銀彈 陸電動車企掀上市潮 04:092020/01/10 焦點新聞 特斯拉降價奏功 供應鏈跟著受惠 04:092020/01/10 焦點新聞 選前押寶 藍綠概念股出列 04:092020/01/10 財經要聞 2019油電大戰 環保機車大勝電動車 04:102020/01/10 產業特刊 特斯拉公司債跟著股價漲 首度升至面額水準 18:232020/01/10 財經 外資回補台積電 15檔概念股揚帆 04:092020/01/11 證券．權證 華爾街上調特斯拉股價 18:552020/01/11 財經 綠贏概念股 慶祝行情可期 04:092020/01/12 產業特刊 油電車衝鋒 台灣車市跑贏全球 04:102020/01/14 產業．科技 《美股》衝破500美元小case，分析師：特斯拉上看600美元 10:002020/01/14 財經 財經熱門新聞 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 陸甩匯率操縱惡名 專家1句怒轟川普 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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