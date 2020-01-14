周二香港股市在站上29000點大關後觸發獲利了結賣壓，終場恆生指數收跌0.24%，為28885.14點。國企股(H股)跌0.36%，為11355.37點。蘋果概念股走低，瑞聲科技跌4%，領跌藍籌股。受油價回落影響，石油股下跌。特斯拉股價漲破500美元，相關概念股走高，五龍電動車大漲19.27%，贛鋒鋰業漲7.85%，耐世特漲3.13%。

(時報資訊)

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