永豐金(2890)旗下永豐金證券2019年獲利創下亮麗成績，自結稅後盈餘18.56億元，股東權益報酬率(ROE)達6.92%，較2018年成長297%，皆創下10年新高紀綠；永豐金證券總經理江偉源表示，財富管理及複委託五年轉型發展成功，2020年將由數位金融及AI智能點燃新動能，從數位帳戶的效能整合擴大、啟動AI全功能線上智能平台，服務層面從台股到海外複委託美股，從小資存股到貴賓理財，永豐金證券將以科技新戰略向業界領導品牌券商的目標前進。

永豐金證券過去兩年在董事長朱士廷及總經理江偉源掌舵領軍以來，經營管理團隊強化再造，2019年成績令市場驚艷；江偉源表示，去年台股日均量1,571億較2018年1,670億減少5.9%，但公司整體淨手續費收入逆勢成長4.8%，主要係發展複委託及財富管理業務有成，相關淨手續費收入年成長37.4%；此外，受惠於股債雙漲，權證、ETF造市及債券等自營業務獲利皆較2018年大幅成長。

展望今年，江偉源表示，金融科技催化產業變革帶來新契機，永豐金證券去年開始積極佈局迎接FinTech新浪潮，建置數位金融轉型及打造AI智能投顧，2020將以「AI智能數位服務平台」及「金融API生態圈」策略雙主軸，與投資人建構投資互動生活圈。

永豐金證券今年營運計劃亮點包括：

AI幫你顧：AI智能學習力及雲端運算，透過巴菲特等八位國際投資大師的選股策略、財報亮點、熱門主題、每日必看等四大投資構面，自動產出分析圖表與投資組合，在LINE及WEB提供從台股到海外市場無差異即時服務。

AI幫你豐存股：永豐金證券導入AI智能，除了定期定額、定期定股，並運用諾貝爾獎MPT模型推出9檔波動度不同的智能ETF投資組合，提供過去5年的歷史績效回測，輔以最新「AI智能動態組合運算程式」，每月自動向客戶提醒資產配置比例調整。

大戶投升級：大戶投數位帳戶目前每月新增開戶達千人，2020年將推出進階應用，包含智能分析、帳務管理、海外商品線上交易，並整合銀行數位帳戶儲蓄與借貸服務。

Open API生態圈：去年永豐金證券首創券商採原生Python API提供交易介面與新創公司串聯，今年將推出「金融API生態圈策略聯盟」，提供身份認證API，與第三方服務公司(TSP業者)擴大合作應用服務APP，讓業者自主開發有利於投資人的創意服務，共創券商、客戶、新創業者三方的金融科技生態圈循環。

(時報資訊)