金管會今（14）日下午召開新春記者會，公布2019年金融業稅前獲利達6341億元，較前年全年5212億元成長達21.66％，提前改寫新高。展望今年，主委顧立雄表示，將以創新開放、普惠金融、接軌國際3大原則，持續推動10項工作重點。

金管會統計，銀行業2019年稅前獲利4071億元、年增7.78％，首度突破4千億元。證券期貨業稅前獲利565億元，年增達21.5％。保險業稅前獲利1705億元，年增達75.77％，三者均創歷史新高。

顧立雄表示，金管會去年開放設立純網銀、推動開放銀行服務、核准外籍移工跨境匯款等多件金融科技創新實驗，輔導優質台商回台上市、推動全民退休自主投資實驗專案、擴大網路投保等多項措施，做了許多事情。

展望今年，顧立雄認為，國際經濟情勢仍存有高度不確定性，有許多挑戰要克服，將以創新開放、普惠金融、接軌國際等3大原則，預計推動財富管理新方案、續推開放銀行服務、實施逐筆交易制度與盤中零股交易制度，協助保險業接軌IFRSs提升微型保險的可及性等。

10項工作重點包括：一、鼓勵金融科技創新，發展監理科技。二、拓展國際金融業務，開放多元金融商品。三、以「財富管理新方案」推動我國成為區域財富管理管理中心。四、持續強化公司治理。五、落實金融監理。

六、保障消費者權益，落實普惠金融，共有金融服務可及性、使用性與品質等21項衡量指標。七、優化資本市場。八、加強金融業洗錢防制工作。九、參與國際會議與國際交流活動。十、持續推動電支及電票管理法制整合、保險法等重要修法。

顧立雄指出，將持續與央行研議擴大台商及國內企業資金調度管道，允許國內企業在一定管理下可開設OBU帳戶，可開戶的公司規模則由央行考慮。同時，針對高度仰賴資訊科技的純網銀，將強化監理，關注流通性、資安及作業安全等。

同時，逐筆交易制度將於3月上路，將有助於國際接軌，顧立雄表示，期望逐筆交季能順利上路。至於提供年輕人及小資族群買股的盤中零股交易，則預計第四季上路實施。普惠金融指標方面，則分為金融服務可及性、使用性與品質，共有21項衡量指標。

(時報資訊)