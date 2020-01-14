櫃買中心今日表示，積極推動伊斯蘭固定收益證券（Sukuk）上櫃掛牌，預期今年將有兩檔伊斯蘭固定收益證券掛牌，其中首季即可望有首檔伊斯蘭固定收益證券掛牌。

櫃買中心指出，配合政府推動「新南向政策」，並促進國際債券市場商品多元化發展，金管會已於108年6月14日開放外國發行人得於我國發行銷售予專業投資人之外幣計價伊斯蘭固定收益證券（Sukuk），並納入櫃買中心國際債券範疇。

此外，財政部也於108年11月11日函釋買賣Sukuk停徵證券交易稅，投資人取得Sukuk固定收益之課稅方式與國際債券利息所得相同，買賣Sukuk之證券交易所得停徵所得稅、投資人若為本國營利事業，才須計入營利事業基本所得額課徵基本稅額。金管會亦於108年12月2日發布函令，並於108年12月31日公告修正「保險業辦理國外投資管理辦法」，開放銀行業及保險業得投資Sukuk。在各項制度完善到位下，預期今年第一季就有機會促成首檔Sukuk來臺上櫃掛牌。

(工商 )