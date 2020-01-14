櫃買中心今日表示，108年上櫃債券ETF發行規模大幅成長達到1.28兆元，預估109年上櫃債券ETF發行規模仍會維持成長，在掛牌檔數及參與投資人數上，將續創新高，而今年第4季將推出上櫃ETF加掛其他外幣受益憑證制度。

櫃買中心統計108年上櫃債券ETF發行規模大幅成長至1.28兆元，成為櫃買市場一大亮點，在我國整體ETF市場占比也超過75％，帶動我國境內基金的規模首度超越境外基金。108年上櫃債券ETF次級市場全體交易人合計獲利新臺幣370.42億元，平均每人獲利114萬元；其中配息部分，108年上櫃債券ETF的平均配息率達2.31％，遠高於臺幣定存利率，因此深受退休理財族群喜愛。

另108年綠色債券的流通在外餘額也突破1,000億元，並首見外國民營生產事業（沃旭能源）及超國際金融組織（中美洲銀行）來臺發行綠色債券，發行人亦朝多元化發展。

櫃買中心指出，金管會已開放證券商於108年12月3日起得發行槓桿型及反向型ETN，並得發行與ETF連結相同標的指數之ETN，目前已有多家證券商預計在今（109）年發行槓桿/反向型ETN上櫃掛牌交易。儘管國際債券面臨提前贖回的狀況，市場投資人對債券相關商品的需求仍然旺盛，預估109年上櫃債券ETF發行規模仍會維持成長，在掛牌檔數及參與投資人數上，將續創新高。

為協助投信公司進一步拓展上櫃ETF業務，將於109年第4季推出上櫃ETF加掛其他外幣受益憑證制度，讓已上櫃的新臺幣ETF得申請加掛美元、人民幣等ETF櫃檯買賣，同時開放投信公司於新募集新臺幣上櫃ETF時，亦可同時申請加掛其他幣別ETF。

(工商 )