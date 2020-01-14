證交所董事會通過州巧、汎德永業、永固-KY上市案 17:292020/01/14 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 證交所14日召開董事會，通過州巧（3543）、汎德永業（2247）及永固-KY（5546）等三家公司上市案，證交所表示，這三家公司望於農曆年過後陸續掛牌上市，增添生力軍。 (工商 ) #上市 #證交所 #永固 #公司 #永業 也許您會感興趣 推薦閱讀 簡立忠：今年網路下單將上看七成 04:102020/01/10 證券．權證 《證交所》外資上周再賣超84.8億元，中石化、開發金、臺企銀重傷 14:322020/01/13 財經 《證交所》上市公司2019年營收微幅下滑0.04％ 15:402020/01/13 財經 大戶+中實戶+散戶 統統回來了 17:312020/01/13 財經 上市公司去年12月營收年增0.98％ 全年小減0.04％ 17:402020/01/13 財經 光隆精密-KY 上市現增承銷案過關 17:402020/01/13 財經 東方領袖講座談公司治理 蔡清祥：首重誠實與社會責任 22:532020/01/13 社會 華南金控子公司 華南金資產管理公司取得不動產 23:302020/01/13 財經 中信投信：陸股ETF 留意成分股內容 04:102020/01/14 產業特刊 《興櫃股》上市案過關，汎德永業估Q2掛牌 17:222020/01/14 財經 財經熱門新聞 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 怕陸美撕破臉！ 台積電防斷供貨華為找來遊說大將 - 財經 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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