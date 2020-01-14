國光生技（4142）董事會14日通過「全方位生技廠區」願景計畫，將啟動新的細胞培養廠、破傷風疫苗廠、增擴支援系統及倉儲、品管實驗室及辦公室等興建，預計各項建置將於111年及112年逐步完成。

國光生已在建置第二條無菌針劑充填線，完成後無菌充填產能將增加數倍，且根據已與合作生產客戶間簽署的新合約，兩三年後生產產品數量將倍數增加。為此，在「全方位生技廠區」願景計畫中也包括增建原料和成品的倉儲空間，擴大廢水處理廠，並擴增品管實驗室及辦公室空間，預計新的支援設施於111年完成建置並投入運作。

國光生指出，「全方位生技廠區」願景計畫主軸是以「建立更全面的先進疫苗生產設施與能力」為主，為公司各種產品的生產需求、擴大國際市場、完備多樣性產線奠定基礎。考量國內長期需求及外銷商機，將新建符合PIC/S GMP標準的破傷風疫苗廠，預計在112年可重新投入生產。

此外，目前數種開發中的產品，包括與子公司安特羅生技合作開發的腸病毒71型疫苗、準備進入人體臨床階段的日本腦炎疫苗及其他計畫開發的新型疫苗，都會使用細胞培養製程生產。因此公司將展開細胞培養廠的建廠工作，並預計在112年底開始進入商業量產，以完善自有的全製程生產製造能力。

(工商 )