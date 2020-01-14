「鄉民老婆」吳卓源（Julia）日前推出全新專輯《5am》，今年首度代言電玩遊戲，更有別以往美式風格服裝，初體驗「cosplay」角色扮演，穿上緊身鎧甲及大腿襪搭配帥氣刀劍，讓她直呼「連我自己都嚇到，我也有這天」，也笑說「之前萬聖節都沒機會裝扮，滿好玩的」，但無法大幅度行動，自虧「如果要穿這衣服跳〈things things things〉可能有點困難」，而在拍攝廣告時也新奇地拿著劍到處甩，吳卓源笑說「之後想練一下甩麥克風，感覺很帥」。

吳卓源回憶剛出道之時，曾有朋友在網路遊戲中發現有遊戲玩家用「吳卓源」當作遊戲ID，讓吳卓源笑說「那時很驚訝，有人喜歡我喜歡到把名字放在username」，而吳卓源在這次代言遊戲中的ID是八個「ju」，吳卓源笑說身旁很多人喜歡玩手遊舒壓，而自己的舒壓方式則是吃美食、搜集美食情報。

出生澳洲的她，公司每年度都會在春節期間放假讓她回澳洲，被問到這次回澳洲有何規劃？吳卓源不假思索地回「躺在沙發玩手遊」，並提到從小在爸媽管教下，認為玩手遊是「浪費時間」，叮嚀自己和妹妹乖乖去練琴，但此次回家會媽媽說「我要琢磨操作遊戲，這是工作，他們沒辦法阻止我」。

去年吳卓源在KKBOX風雲榜上與艾倫沃克（Alan Walker）的合作驚艷眾人，讓許多觀眾相當期待今年演出，吳卓源苦笑「KKBOX根本沒有要放過我」，原以為是表演一首歌，但後來在主辦單位下，最後變成演出三首歌，當中會露出一首全新歌曲，也透露會秀美腿，讓粉絲相當期待。距離上回舉辦演唱會好一段時間，吳卓源期許今年上半年可以舉辦「XX會」等活動，和粉絲再度見面。

(中時 )