南投縣長福國小為讓學生利用天然素材，完成再生藝術品，賦予廢棄樹材新生命，特邀樹藝家李永謨前往學校進行樹藝教學，學生們在李老師指導下，利用各種植物的種子，發揮創意，製作出鼠年迎鼠的可愛老鼠、貓頭鷹與天堂鳥，並也讓學生上了寶貴又有趣的一課！
樹藝家李永謨，從小罹患小兒麻痺，但他用巧手把垃圾廢棄物，變成花卉、蝴蝶；並把樹皮編織出童趣生命，用創作證明天生我材必有用。李老師在長福國小向學生說明他從小到大的創作與努力的歷程，期勉所有小朋友不要為失敗找理由，成功只有一個，就是永不放棄。
李老師除了教導學生如何讓落葉、樹皮、枝幹等廢棄物變成細緻的藝術精品，並也展示他的創作，小到0.5公分的螞蟻，大到水族箱的生態或大老鼠屬，全都是用種子、樹皮、樹枝做出來的，既新奇又環保。
李老師指出，樹的一生，從成長、開花、結果、落葉到凋零，全都可再利用，並賦給它另種新生命，全都可透過雙手巧妙的設計，李老師除親手示範、並也指導學生如何把樹的廢棄物蛻變成花卉、昆蟲、動物…等，展現樹的另一種完美生命，讓學生都驚呼連連，並也驚嘆現實生活中真的處處都是創作的好題材。
(中時 )
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