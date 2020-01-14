仿效外國宣教士透過腳踏車把醫療帶到偏遠部落，屏東縣長潘孟安（右）特地騎單車送雞湯。（林和生攝）

屏東縣長潘孟安（左）將雞湯送到獨老家中，不僅暖胃也暖心。（林和生攝）

為緬懷60年前外國宣教士透過腳踏車把醫療、福音帶到偏遠部落，屏東基督教醫院與屏東縣政府合作推出雞湯送暖活動，今年預計將2952份雞湯透過志工及郵務士協助，送進全縣每位獨老及弱勢長輩家中，在寒冬中傳達關心之情，不僅讓獨老暖胃同時也能暖心。

屏基院長余廣亮指出，「雞湯送暖天使傳愛」活動從2003年100份雞湯開始，到今年為止已經送出超過2萬5000份雞湯，起初是運用醫院獨老醫療基金，在農曆年前將雞湯送給裝設緊急救援通報系統的獨居長者，直到2013年與屏縣府合作，才將這分關懷擴及全縣獨居長輩。

數千份雞湯從經費籌募、物流配送到動員志工親送，在在考驗主辦單位，而長輩收到雞湯的笑容，就是支持這活動連辦18年最大的動力。

屏東縣長潘孟安近幾年皆親自出席活動，跟著志工騎腳踏車將雞湯送到獨老家中，其中高齡93歲的李忠回，連續18年都喝到雞湯，被問到心中感受，他笑著說，這是每年最期待的日子，一到歲末年終，總會想著「湯什麼時候會送來？」，此語一出，讓大夥會心一笑。

潘孟安表示，屏東縣截至2019年12月止，65歲以上老人共有14萬1120人，社會處列冊獨居長輩有3048人（2952戶），因為平時資訊接收有限，是最需優先關懷的弱勢對象。

(中時 )