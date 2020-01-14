大學學測未登場，新北市立三重高中蘇昱綸、林煒絜及陳禹蓓已錄取日本兵庫縣立大學，全校師生都給予這三位同學滿滿的祝福，同學也投射出羨慕眼光。校長莫恒中14日特別贈送禮物，「恭喜你們上自己心目中最棒的大學！」，林煒絜說，雖然已經錄取日本大學，但她仍會完成大學學測。

提早成為大學新鮮人的林煒絜表示，感謝學校師長們在第二外語、信心上教導，學校大力推展外語教育，雖然已經錄取日本大學，但她仍會完成大學學測，致力於英文能力的提升，以利未來與全球同學一起成長，會繼續為自己的人生努力。

校長莫恒中表示，三重高中去年已有兩位學生前往日本兵庫縣立大學求學，學弟妹今年以優異的臨場表現、豐富的書審資料，打敗來自世界各國的菁英，日本兵庫縣立大學破例錄取三位三重高中的學生；三重高中與兵庫縣立大學去年於日本簽訂備忘錄，完成保障每年於第一輪甄選推薦二名學生申請報考國際商經學部。

教務主任張庭軒則表示，三重高中致力於發展國際教育，開設日文、韓文、西班牙文、德國及法文等第二外語課程。2014年以多益課程為基礎，開設「國際溝通情境」及「聽力及閱讀課程」，每年輔導學生參加多益檢定，提高英語學習成效，課程成果豐碩。

(中時 )