為搶購春節紅包商機，屏東百貨業者紛紛祭出優惠，屏東環球購物中心推出限量百元福袋，有機會獲得近萬元的Switch遊戲主機；屏東太平洋百貨則有千元福袋300份，最大獎為近9萬元的電動機車。

環球購物中心屏東店店長吳家昌指出，過年前夕，消費者常會將年終獎金用來添購居家商品及服飾配件，為把握這紅包商機，在部分櫃位推出5折不等優惠；至於過年備受期待的福袋，只要100元就有機會獲得遊戲主機、小米手環、美食餐券及百元商品券等獎品。

現場還有超過20場應景活動，包括金鼠迎春封街趣、百人彩繪燈籠、擲骰子搏喜氣、年貨市集等，一連串超值回饋活動，可望讓整體業績成長10％。

太平洋百貨同樣推出福袋讓民眾試手氣，大年初一10時開始發放號碼牌，並於10時30分準時開賣、限量300份，福袋總價值高達80萬元，大獎包括電動機車、43吋液晶電視、雙門冰箱，還有近年擄獲婆婆媽媽喜愛的氣炸鍋等。

另外即日起也正式進入春節檔期，全館有滿5000送300活動，大年初一至初三更舉辦「ㄕㄨˇ你最旺、滿額刮刮樂」，只要親持吉利卡當日消費累計滿2000元發票，即可兌換刮刮卡1張，有機會刮中太平洋百貨禮券1萬元，且通通有獎。

(中時 )