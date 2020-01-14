2020大選結果出爐，行政院長蘇貞昌依循往例昨提出內閣總辭，迅速被蔡總統慰留。台灣民眾黨不分區立委當選人、立院黨團總召賴香伶表示，新的民意已經產生，行政團隊應該要有革新，並依照績效評估是否留任，不應以派系考量或選後論功行賞。賴香伶點名交通部在遠航停飛處理上面做的不夠好，閣揆應該思考是否調整相關職務。

賴香伶表示，內閣是否改組應看各部會政策績效表現，不論是大改組或微幅調整，因該以新的民意進行革新，思考調整政策執行不好的部會，趁著選後適度調整因應。

賴香伶以交通部為例，交通部在處理遠航停飛事件上，不管對員工、行業管理或特許事業相關領域，交通部確實做的不夠好，部會首長有調整職務的必要，接替人選應以專業性來評估，未來是否可以在新民意基礎上能有更接地氣的作為。

至於經濟、能源等其他部分首長是否調整，賴香伶強調，應該依據相關政策績效來評估是否換人，不要用派系分贓的角度評論誰可以留或去，一切回歸政策性、專業性評估，才能帶領國家朝正面發展。

(中時 )