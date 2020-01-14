為了慰勉員警辛勞，台南市議會議長郭信良今天下午與議會同仁前往台南市警察局，頒發春安工作慰問金95萬元，由南市警察局長周幼偉代表接受，也感謝議會對警政業務的全力支持。

郭信良指出，去年選戰期間，台南市警局偵辦後壁炸彈客案，相關同仁攻堅過程勇敢果決，並確保無任何人員、民眾傷亡，充分展現打擊犯罪的行動力；在這次第15任總統、副總統及第10屆立法委員的選舉安全維護工作，過程順利，也圓滿達成任務。

另外在交通安全方面，市警局局長周幼偉自2019年8月1日起推動取締闖紅燈等各項交通改善措施，每天因車禍造成的傷亡件數，較上一期減少約17件，他代表市議會、市民感謝這一年來警察、民力同仁的辛勞。

周幼偉表示，農曆春節前後及假期期間，一般民眾常有提領現金需求，因此關金融機構巡守、防搶、防竊、護鈔等項目，都是當前為治安指標，另外在交通方面，國道與南市銜接的各個交流道，以及幹道、旅遊景點等，預計會湧現大量人潮及車潮，因此市警局規畫109年春安工作，將結合警、民力執行各項勤務，利用科技設備等掌握即時道路動態，協助市民朋友、遊客度過一個安全、順暢、愉快的春節假期。

(中時 )