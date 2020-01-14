櫃買中心今日表示，為因應國際間及各國監理機關對全球系統重要性銀行與國內系統重要性銀行之監理規範，以及總損失吸收能力（Total Loss-Absorbing Capacity,TLAC）制度之實施，櫃買中心經比較與分析各國法令架構，將「具損失吸收能力國際債券」之發行與市場監理配套措施納入管理，並增訂外國發行人發行「具損失吸收能力國際債券」之資格、發行條件與投資人資格限制。

在發行人部分，限符合櫃買中心外幣計價國際債券管理規則第四條之一第二項第四款所定，依外國法律組織登記或成立之銀行、其分支機構及其控股公司始得發行，在發行條件方面，發行人不得發行無到期日債券，亦不得發行應急可轉債（Contingent Convertible Bonds, CoCo Bond），且發行人應於公開說明書加強資訊揭露；在銷售對象方面，則限專業投資機構。全案已於108年3月5日起實施，108年度共計發行21檔TLAC債券，發行金額共計新臺幣768.02億元。

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