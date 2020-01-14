迎接農曆春節的到來，台中各大知名商圈紛紛搶推年貨大街吸客！其中，假日單日逛街人潮估計逾10萬人次的一中商圈，1月19日至2月2日推出「2020愛鼠一中 新年市集」活動，攤商加上一中街會員攤商合計超過300家攤商，聯手搶攻年貨採買商機！一中商圈主委陳信志表示，活動期間祭出55吋大電視天天抽，預期可吸引300萬逛街人次、創造逾千萬元的商機。

「2020愛鼠一中 新年市集」活動1月19日下午3點登場，將於一中商圈水利大樓前廣場發送888個愛鼠發財紅包；活動期間，凡至會員店家消費滿100元即送摸彩券，獎項包括15台55吋液晶電視大獎天天抽1台、200份薯條1元瘋狂賣、年輕人喜愛獨立樂團及校園熱舞分於2/2摸彩夜等熱力演出。

陳信志表示，商圈是一個城市風貌的表徵及最繁華熱絡的地區，一中商圈因擁有流行老司機及萬名學子的消費客群聚，是新產品上市的最佳商機測溫計，也成為遊客到台中指定必逛行程；一中商圈更與中友百貨、益民一中商圈構成黃金三角，商圈涵蓋超過2,000家以上的店家，在近鄰11所知名學府，及周邊學生與購物人潮的支持下，每逢假日一中商圈的遊逛人潮粗估單日逾10萬人次，挾帶既有商圈優勢，今年「愛鼠一中 新年市集」活動，可望為市集帶來龐大商機與人潮。

值得一提的是，一中商圈關懷弱勢團體，新年市集活動期間不僅開闢公益攤位專區，亦導入街民回歸社會工作的機會，期許工作的媒合，讓街民早日重往社會機制，過個溫馨溫暖的愛鼠年。

陳信志表示，活動期間於會員店家消費滿100元，即可額外獲取一張摸彩小卡參加登入抽，好禮為55吋液晶電視大獎天天抽、天天送1台；限定美食促銷活動，由會員店家提供限量200份的1元薯條，1月19日開幕當天只要1元可享一份薯條。

(工商 )