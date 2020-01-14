台中市政府勞工局與台中市後車頭發展協會合作，將在17日上午10時至下午2時，於南天宮旁停車場舉辦「歲末寒冬送暖圍爐宴」；現場設置就業諮詢、工作媒合等攤位；台中市女子燙髮業職業工會理事長林采蓁帶領美髮師組成義剪隊，提供免費義剪服務，讓弱勢民眾煥然一新且有機會找到工作。

吳威志指出，勞工局特整合各項促進就業資源，透過就業服務員運用個案管理方式，依其就業需求；提供個別化就業諮詢、儀容整備、工作推介、陪同面試及心理諮商等服務，並轉介職業訓練及參加成長團體，重建工作價值觀。

吳威志說，市府透過實際案例鼓勵街友及弱勢民眾重建信心，在就業服務個案中，一位崔先生去年5月自監所出監後流浪街頭，夜宿公車轉運站4個月；9月時崔先生至社會救助站尋求社會局提供生活救濟補助，並由就業服務處提供就業服務。

勞工局強調，個案管理員運用就業服裝整備方案，提供崔先生乾淨衣物及鞋子等，使其儀容煥然一新，並連結友善廠商提供工作機會，陪同崔先生求職面試讓他順利就業，讓他有重生的機會。

(中時 )