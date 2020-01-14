新北市議員陳偉杰邀請時尚界的朋友獨特設計「金鼠年鈔票數不完」燙金紅包袋。（戴上容攝）

新北市議員陳偉杰邀請時尚界的朋友獨特設計「金鼠年鈔票數不完」燙金紅包袋。（戴上容攝）

大選剛結束，各方民代緊鑼密鼓安排農曆新年活動，新北市議員陳偉杰找來時尚界的朋友獨特設計「金鼠年鈔票數不完」燙金紅包袋，14日上午才在臉書貼文，沒想到，不到一小時1千個紅包袋在半小時內全發光。

「這個限量紅包袋很特別！早上看到臉書友就趕快搭公車來拿」，遠從石門區到淡水區服務處的李奶奶，滿臉笑容一口氣拿了20個回家要發給子孫；另一位65歲張姓淡水居民則說，「希望陳偉杰議員年年都做紅包袋，讓大家集滿十二生肖」。

陳偉杰表示，民眾常收到的賀年文宣品是春聯、普通紅包袋，但是他覺得要送就送特別的，讓民眾不只喜歡還會收藏，他去年當選時，設計可愛豬圖配上燙金設計「『豬』凡順遂紅包袋」大受歡迎，跨年夜前就有許多民眾向他預約紅包袋，因此特與設計師朋友訂製上千個燙金「『鼠』鈔數不完」紅包袋，希望拿到紅包袋的民眾都能大吉大發，財源滾滾來。

陳偉杰說，上臉書公布訊息後，民眾熱烈支持不到半小時就發完千個紅包袋，讓他感到很溫暖，接下來他將加訂紅包袋，並安排去市場、公園還有活動中心發送紅包袋，讓大家都可以拿到喜氣洋洋的過個平安豐收年。

(中時 )