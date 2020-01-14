頂街派出所「A.D.1936藝文珈琲」盛大開幕。（王文吉攝）

館方復刻值勤台，結合觸控螢幕提供藝文資訊。（王文吉攝）

台中市歷史建築「頂街派出所」，建於日據時期，台中市政府修復完成後，委託人文國際公司規劃成「A.D.1936藝文珈琲」，展售輕食、豐原特產、糕餅和生活漆器等，2樓規劃為「昭和十一年藝文沙龍」，提供藝術品展場、文藝家交流和講座平台，14日盛大開幕。

台中市議員黃守達（左一）等為頂街派出所「A.D.1936藝文珈琲」揭牌。（王文吉攝）

頂街派出所保留保留昭和11年舉行上棟式的「棟札」，記載了這棟建築的身分與傳統。（王文吉攝）

開幕儀式邀請聲五洲布袋戲演出「廖添丁逗日警」，文化局專委鍾正光、人文國際公司董事鄧昌勝、市議員陳清龍、冉齡軒、王朝坤、黃守達、前台中縣長廖永來等共同揭幕。首檔展覽推出「樹漆造蘊．千年不壞．天工開物．年年有餘」特展，展出賴作明30多件代表作。

廖永來表示，自己年輕時都在對面的三民書局看黨外雜誌，並談論國家大事，那時候仰頭一望，對面就是頂街派出所，幸好保存下來；文化是個好生意，頂街派出所打造為人文咖啡館，好好用心經營一定可以成為景點。

文資處表示，原頂街派出所1935年因墩仔腳大地震全毀，隔年重建兩層樓式警察官吏派出所，外觀造型充滿藝術性表現主義風格。2002年台中縣政府登錄為歷史建築，2015年完成修復，2019年由人文國際公司委由經營管理。

頂街派出所館舍1樓規劃為「A.D.1936藝文珈琲」，2樓「昭和十一年藝文沙龍」，每周一至周日上午10時至晚間9時開放，著警察服裝或出示警察相關證件，餐飲消費可享85折優惠，台中市民可享9折優惠。

頂街派出所設計造型多元開窗，包括菱形窗、牛眼窗、半圓窗、上下平衡窗等。（王文吉攝）

館方在外設置「罪犯身高對照尺」的打卡點，令人莞爾。（王文吉攝）

建於日據時期的頂街派出所轉型「A.D.1936藝文珈琲」。（王文吉攝）

頂街派出所轉型「A.D.1936藝文珈琲」，館內布置充滿復古情調。（王文吉攝）

頂街派出所修復日據時期設計的上下平衡窗。（王文吉攝）

日據時期設計的上下平衡窗採光極佳，36藝文珈琲」，館內布置充滿復古情調。（王文吉攝）

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