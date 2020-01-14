台中市歷史建築「頂街派出所」，建於日據時期，台中市政府修復完成後，委託人文國際公司規劃成「A.D.1936藝文珈琲」，展售輕食、豐原特產、糕餅和生活漆器等，2樓規劃為「昭和十一年藝文沙龍」，提供藝術品展場、文藝家交流和講座平台，14日盛大開幕。
開幕儀式邀請聲五洲布袋戲演出「廖添丁逗日警」，文化局專委鍾正光、人文國際公司董事鄧昌勝、市議員陳清龍、冉齡軒、王朝坤、黃守達、前台中縣長廖永來等共同揭幕。首檔展覽推出「樹漆造蘊．千年不壞．天工開物．年年有餘」特展，展出賴作明30多件代表作。
廖永來表示，自己年輕時都在對面的三民書局看黨外雜誌，並談論國家大事，那時候仰頭一望，對面就是頂街派出所，幸好保存下來；文化是個好生意，頂街派出所打造為人文咖啡館，好好用心經營一定可以成為景點。
文資處表示，原頂街派出所1935年因墩仔腳大地震全毀，隔年重建兩層樓式警察官吏派出所，外觀造型充滿藝術性表現主義風格。2002年台中縣政府登錄為歷史建築，2015年完成修復，2019年由人文國際公司委由經營管理。
頂街派出所館舍1樓規劃為「A.D.1936藝文珈琲」，2樓「昭和十一年藝文沙龍」，每周一至周日上午10時至晚間9時開放，著警察服裝或出示警察相關證件，餐飲消費可享85折優惠，台中市民可享9折優惠。
(中時 )
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