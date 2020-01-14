台灣上班族瘋海外工作！一項人力網站公布調查結果，台灣勞動機會欠佳，竟有潛在838萬「年後跳槽族」考慮海漂，且最想去的國家是日本。對此，律師林智群認為，趁年輕出外掙錢無妨，但若沒想好幾件事情，別說是飛龍在天，最可能是台灣魯蛇變蚯蚓。

林智群今(14)在臉書上說，海外工作的動機若是增加薪水，有4件事情得先想清楚。首先是當地消費物價，別羨慕新加坡、日本、澳洲薪水較高，當地消費卻是台灣2-3倍，將當地物價考慮進去，增加的收入扣掉增加的開銷後，能存多少錢才是重點！

第二是能力問題，語言才是你的實力，語言不通，通常要打一個對折（50%），語言問題打了對折，那你的能力最好有辦法比別人強200%，不然要怎麼在外國職場生存？

第三台灣是主場，外國是客場，如果在台灣（主場）都沒辦法出人頭地，怎麼可能去外國就會變成會飛天遁地？如果你在台灣是魯蛇，到國外，你只會變成蚯蚓，不會變成飛龍在天。

第四到海外工作是不錯，都是要付出很大代價，沒辦法陪家人、父母生病沒辦法在旁邊照顧、在異地的孤獨感、吃不到美味便宜的台灣小吃，這些都是賺錢過程要付出的成本。

林智群最後說，不是到外國工作不好，人生就是一個旅程，可以到異地闖一闖，看看外面的世界，很好不過也不能以太浪漫的眼光看這件事情，很多事情要的⋯⋯。

(旺報 )