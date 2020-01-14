高雄市長韓國瑜14日下午在楠梓特殊學校參訪國內第一座「原生藝術育成中心」，親自與特教生共同藝術創作，藉此瞭解育成中心如何幫助身障藝術家培訓、創業等，韓國瑜希望育成中心促進大眾對弱勢團體的關懷與照顧，指示青年局建立平台，協助身障藝術家行銷拓展藝術作品。

教育局自104年起，為了推動高雄市原生藝術發展，每年舉辦「高雄市特教生藝術創作聯展」，讓特教生的藝術作品有公開展覽的平台，並持續推動「特殊教育藝術創新」，鼓勵學生繼續投入藝術學習，並讓他們的長才有被看見的機會，同時也落實推動身心障礙學生的藝術才能教育，讓學生的創作能力及藝術張力發光發熱。

楠特至今創校21年，已經展示出相當多的作品，老師們不是以教學的方式帶學生，而是以針對每個不同個性的孩子以輔導的方式帶領他們找到自己的興趣與方向，所以這些作品是學生內心最深層的想法，也是最獨一無二的成果。

韓國瑜表示，楠梓特殊學校長期推動身障藝術教育工作，今年已是第15年舉行原生藝術活動，在國內外均獲得良好的成果與評價，設立原生藝術育成中心，就是要讓身心障礙學生能以多元、個別化展能，並達到適性與零拒絕安置。

韓國瑜強調，高雄市原生藝術育成中心，是市府重視特教積極作為，實踐市府推動的「充分就學、適性發展」特教精神，日後原生藝術育成中心，將讓特教生的藝術創作在育成中心永續發展，並開拓與更多國內外相關單位合作，增加特教生創業、就業的機會，讓特教生也能藉己之力走進社會，為特教藝術家們搭起與社會聯繫、創造共好的新世界。

(中時 )