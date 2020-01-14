北市公車路線密度為全國之冠，但因公車專用道只限重型公車行駛，經長期反覆輾壓後，下方瀝青混凝土鋪面加速龜裂，加上夏天高溫效應及不明油漬灑落，造成瀝青腐蝕軟化，工務局新建工程處研議採用目前抗車轍及載重性能最高的「石膠泥瀝青混凝土」，於敦化南路一段南向公車專用道試辦，希望獲得明顯成效。

新工處維護科長王志良表示，「石膠泥瀝青混凝土」材料特性是粗骨材多、填縫料多、瀝青含量高、細骨材少，與傳統「密級配瀝青混凝土」相比，整體粒料尺寸明顯較大、表面紋理較粗糙且填充密實，水份不易侵入、下雨時不易形成水霧，強度、耐久性、抗滑性、低噪音、平坦度等更具成效，但相對施作技術與成本也高出不少。

新工處工務科中區工務所主任張豪軒說明，考量敦化南路較為寬闊，該專用道也有多處嚴重車轍缺失，對周邊交通及居民作息影響最小，上個月已在敦化南路1段（八德路至市民大道）南向公車專用道深夜試辦，鋪設長度為250公尺、寬度1車道，工程經費約90萬元，施作過程順利，後續將密切觀察成效。

張豪軒說，雖初次鋪築成本較高，但短期內若效果不錯，新工處將持續試辦；倘若能長期有效遏止車轍發生及減少維修次數，不排除全面實施於北市公車專用道，以達成提升大眾搭乘公車服務品質。

(中時 )