繼國巨(2327)之後，國巨集團的奇力新旗下旺詮亦通知大中華區通路客戶調漲晶片電阻價格，並以調漲後價格恢復接單，在晶片電阻漲價效應下，今天外資同步買超國巨、大毅(2478)及華新科(2492)，投信則加碼國巨、華新科及奇力新，4家公司股價亦聯袂收高。

農曆年前缺工及備庫存需求，讓晶片電阻供給趨緊，國巨旗下通路商國益日前率先針對非直銷客戶調高晶片電阻價格10%到15%，奇力新旗下旺詮亦在針對大中華區通路商暫停接單約8天後，在1月9日通知大中華區通路客戶調漲晶片電阻價格，漲幅約10%到15%，並以調漲後價格恢復接單，由於國巨集團晶片電阻全球市佔率約40%，對市場價格掌握話語權，國巨及奇力新針對晶片電阻啟動漲價，引起市場關注。

目前晶片電阻約佔奇力新集團營收約20%，奇力新表示，隨著電阻市場需求逐步回溫，第1季看起來不錯，由於市場人力短缺無法在短期內急遽拉升稼動率，公司目前出貨以重要客戶及ASP分類配貨優先，公司將積極持續增加產能稼動率以滿足客戶需求。

奇力新預估，第1季電阻營收將優於去年同期，加計電感及飛磁，今年第1季整體合併營收有機會優於去年第4季及去年同期。

國巨及奇力新陸續調漲晶片電阻價格，獲得外資及投信法人力挺，國巨在外資及投信聯手買進下，今天收盤股價大漲7.44%，站回400元關卡，奇力新則在投信買超下強漲9.43%，直逼漲停板作收，大毅及華新科亦分別上漲7.27%及3.74%，股價表現強勢。

(時報資訊)