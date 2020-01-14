第4河川局長李友平（左三）與民眾共同種植馬鞍藤，改善濁水溪揚塵情況。（張朝欣攝）

水利署第4河川為讓雲林沿海地區民眾不再「吃飯攪沙」，14日在雲林縣麥寮鄉濁水溪旁20公頃大沙丘種植1萬2000株馬鞍藤，藉由綠覆蓋與水覆蓋，改善東北季風期揚塵情況，讓民眾度過1個空氣清新的農曆年。

雲林縣濁水溪沿岸鄉鎮，每年東北季風期飽受揚塵侵襲，第4河川局針對麥寮地區揚塵抑制，14日由局長李友平、雲林縣環保局長黃士漢、縣議員許志豪、林深、麥寮鄉代吳明宜等人共同主持「鞍啦！樹偶！揚塵零！大沙丘馬鞍藤植生綠覆」活動。

李友平表示，透過取水設施於濁水出海口200公頃水大沙洲長時間汲水漫淹；20公頃大沙丘布設簡易灑水系統、施設蓄水池塘、鋪設文蛤殼等措施，高灘地裸露問題已獲得有效控制，配合種植1萬2000株馬鞍藤，很快就可看到成效。

李友平強調金鼠年農曆春節即將到來，水利署、第4河川局及雲林縣環保局春節連假揚塵防制不打烊，將依行政院環保署空品監測網的預報，提前做好各種揚塵應變，讓民眾過1個清新乾淨的年假。

麥寮鄉代吳明宜則建議中央需考量重新規畫水資源分配，調整集集攔河堰的取水量，讓下游有更多水量增加水覆蓋面積，同時方便農漁民取水。

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